عودة أزمة الوقود إلى العاصمة طرابلس

تقف عشرات السيارات في طوابير أمام محطات الوقود في العاصمة طرابلس وضواحيها في انتظار دورها للتزود بالوقود جرَّاء أزمة البنزين.

وقال المواطن علي محمد لـ«بوابة الوسط» الأربعاء إنه وقف لمدة 3 ساعات من أجل الحصول على وقود لسياراته في محطة تاجوراء.

ورصدت «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء فى مدينة طرابلس ازدحام شديد وطابور طويل ابتداء من منطقة سوق الثلاثاء القديم إلى محطة الفلاح.

يذكر أن لجنة الوقود والغاز أعلنت في مطلع شهر نوفمبر الماضي عن انتهاء الأزمة في طرابلس خلال الساعات القادمة، بعدما تسلمت محطات العاصمة 3 ملايين لتر.

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