قال مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، إن هناك خطأ كبيرا وقع في الاتفاق الذي وقع بين تاورغاء ومصراتة يتمثل في كون جبر الضرر كان من نصيب المعتدي والجاني وليس الضحية.

ورأى حمزة، لبرنامج “البلاد” على قناة “218 نيوز”، أنه كان من الواجب أن يتلقى التعويضات أهالي تاورغاء وليس مصراتة، مشيرا إلى أن ما عرقل تنفيذ القرار هو دفع المبالغ المالية وقد تكون هناك عراقيل داخلية في مصراتة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ترجمة هذا القرار تحتاج إلى إرادة سياسية صادقة، والأولى أن تبدأ الآن تهيئة المكان خدميا وعمرانيا.

ولم يخف حمزة قلقه من كون القرار بجبر الضرر للجاني يشكل مصدر قلق للجنة، معبرا عن خشيته من تكرار الاعتداء من قبل الجماعات غير المنضبطة، متسائلا عن الضامن لسلامة أهالي تاورغاء بعد عودتهم؟.

The post حمزة لـ218 نيوز: “خطأ كبير” باتفاق تاورغاء ومصراتة appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية