بن طاهر يكشف لـ”218 نيوز” تطورات “اغتيال اشتيوي”

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة مصراتة محمد بن طاهر، إن هناك أسماء تدور حولها شكوك بشأن ملف اغتيال عميد بلدية مصراته محمد اشتيوي، مُعتقدا أن الجاني سيتم الإعلان عنه قريبا.

وأبدى بن طاهر، في مداخلة مع برنامج “البلاد” على قناة “218 نيوز”، شكوكه بأن الاغتيال لا يحمل بصمات داعش، كما ويرى أن هذه العملية “مليشياوية” وتهدف لإطفاء شمعة السلام. لكون المغدور سبق وأن صرح بأنه تلقى تهديدات وقد ذكر أسماء، وأنه كان يعمل على دعم مجهودات السلام وقد يكون من يقف وراء ذلك المستفيدون من حالة الفوضى.

وتوقع بن طاهر بأنه سيتم وضع حد لمرتكبي الجريمة وستكون هذه القضية هي بداية نهايتهم، واصفا العمل بأنه يهدف لإيصال رسالتين: الأولى معنوية الرمز في اغتيال العميد المنتخب للمدينة، أما الثانية في شخص المغدور لكونه تحرك ضد المجموعات الخارجة عن القانون وكان يدعم مسارات السلام ومن المعلوم أن هذه المجموعات تسعى لتعميم الفوضى والجريمة.

وأشار إلى أن اجتماعا عقد بحضور أعيان ومشايخ من مصراتة، تم خلاله رفع الغطاء الاجتماعي عن كل خارج عن القانون.

