الرقابة الإدارية تضع شرطًا لإتمام التسليم والاستلام بالمحافظ الاستثمارية

المتوسط:

‏أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، في بيان لها، أنها تشترط تقديم السيرة الذاتية لأعضاء مجالس إدارة المحافظ الاستثمارية وإقرارهم بعدم ازدواجية الجنسية لإتمام التسليم والاستلام بين مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار فيما يتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية طالبت بتأجيل عملية التسليم والاستلام، مبينة موقفها القانوني تجاه القرارات أرقام ثمانية عشر، وتسعة عشر، وعشرين، الصادرة بالشأن، مشيرة إلى أن هيئة الرقابة الإدارية ووفقا للقرار رقم سبعة عشر لسنة ألفين وستة عشر تولت دراسة القرارات المشار إليها، والصادرة عن مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، وهذا لما يشوبها من عيوب قانونية، ومخالفتها للإجراءات الشكلية والموضوعية.

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