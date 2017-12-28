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#ليبيا_الآن| تخرج دفعة جديدة من الأطباء الشرعيين التابعين لمركز الخبرة القضائية…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| تخرج دفعة جديدة من الأطباء الشرعيين التابعين لمركز الخبرة القضائية الليبي ضم فروع #طبرق و #الزنتان و #المرج و #البيضاء، في #القاهرة.


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