خطوات لـ”الضمان الاجتماعي” ل”تحسين الخدمات” في جبل نفوسة

نظم صندوق الضمان الاجتماعي فرع جبل نفوسة الملتقى التالث لمسؤولي الشؤون الضمانية لعام 2017 تحت شعار ” أهمية تحصيل الاشتراك في صرف المنافع الضمانية”.

ودارت نقاشات الملتقى الذي عُقد في مدينة غريان، حول دور منسقي الشؤون الضمانية التابعة للجهات العامة والمنافع الضمانية والتسجيل والاشتراكات والتفتيش والشؤون القانونية.

وقال رئيس قسم الشؤون الإدارية والخدمات بفرع جبل نفوسة، أبو القاسم النمري، لقناة 218، إنَ الهدف من عقد هذا المُلتقى هو ربط الصلة بين صندوق الضمان الاجتماعي في الجبل ومسؤولي الشؤون الضمانية في القطاعات المختلفة، وتقديم المعلومات التي تهم المضمونين في القطاعات العامة وتسهيل الإجراءات أمامهم أثناء ربطهم لمعاشاتهم بصندوق الضمان.

وتناول الحاضرون أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه منسقي الشؤون الضمانية أثناء أداء مهامهم، وكيفية التوصّل إلى حلول لتجاوزها.

