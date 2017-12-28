طرابلس | الرقابة الإدارية تعطي الإذن لإتمام إجراءات التسليم والتغييرات بالمؤسسة الليبية للإستثمار

ليبيا – بعث الرئيس المكلف لهيئة الرقابة الإدارية بطرابلس نصر علي حسن مخاطبة رسمية إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار بشأن القرارات الصادرة عن المجلس ذوات الأرقام 18 و19 و20 لعام 2017 بشأن إعادة تشكيل مجالس إدارة مؤسسات.

المخاطبة التي صدرت اليوم الخميس وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منها تحدثت عن القرارات الـ3 المتعلقة بإعادة تشكيل مجلس إدارة محفظة ليبيا إفريقيا للإستثمار والشركة الليبية للإستثمارات الخارجية والمحفظة الإستثمارية طويلة المدى التي طالبت الهيئة مجلس الإدارة بتأجيل عملية الإستلام والتسليم فيها.

فيما رد المجلس على الهيئة في الـ25 من ديسمبر الجاري بشأن الإفادة بمباشرة أعمال مجالس إدارة الشركات والمحافظ التابعة للمؤسسة وعقد إجتماعاتها الأولى من داخل المقرات الرئيسية بمدينة طرابلس.

وأضافت المخاطبة بأن هذه الإجتماعات التي جرت جاءت تنفيذاً للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة المؤسسة في الـ5 من ديسمبر الجاري جعلت الهيئة تشعر المجلس بعدم ممانعتها من إتمام عملية الإستلام والتسليم على أن تحال للهيئة السير الذاتية للمعنيين بالقرارات المشار إليها وجنسياتهم وتقديم إقرارات بعدم إزدواج الجنسية وفقاً لمنشور الهيئة ذي الرقم 10 لعام 2017 مع إستمرار عقد الإجتماعات وتسيير المهام المكلفين بها من مدينة طرابلس.

يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس كانت قد بعثت مخاطبة أخرى في الـ21 من ديسمبر الجاري بشأن تأجيل عملية التسليم والإستلام إلى حين تقديم الرقابة الإدارية موقفها القانوني تجاه القرارات ذوات الأرقام 18 و19 و20 لعام 2017 لما شابها من بعض العيوب القانونية ومخالفتها الإجراءات الشكلية والموضوعية.

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