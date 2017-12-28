الشيباني مخاطبا غسان سلامة.. لقد ارتقيت مرتقا صعبا.. والدكتور سيف هو من ألهب مراكز التسجيل الانتخابية

أكد عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، أن الدكتور سيف الإسلام القذافي، مواطن ليبي له الحقوق الكاملة في الدخول في العملية السياسية، بل أنه هو من ألهب مراكز التسجيل الانتخابية، وجعل المواطنين يتدافعون للتسجيل.

جاء ذلك في منشور للشيباني على صفحته الشخصية بفيسبوك، ردا على تصريح للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، قال فيه “أن سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، مطلوب دوليا، ولن اتحاور معه”.

وقال الشيباني “ياسلامة لقد ارتقيت مرتقى صعب ” واعلم أن هناك خيط رفيع بين ” الدعم والوصاية ” ويجب أن تتأكد في أي دائرة تقف حتى لا تخلط بين الأمرين”.

وتابع الشيباني، “سيف الاسلام، أتفقنا معه أو اختلفنا، هو مواطن ليبي له ما لليبيين، وعليه ما عليهم، من حقوق وواجبات.. وهو من ألهب مراكز التسجيل الانتخابية وأصبحت الناس تتدافع للتسجيل وسيكون للانتخابات معنى في تنافس شريف حسب قواعد اللعبة الديمقراطية التي ارتضيناها جميعا وسينتهي العزوف عن الانتخابات الذي شهدته في المرة السابقة، بعد خيبة أمل المواطن من السياسيين وإحساس أغلب الليبيين بالغبن والتهميش…”.

وأردف الشيباني: “نحن نريد تعزيز المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي والتسامي على الجراح، وحق التقاضي مكفول للجميع…. من اراد ان يتحدث يقول خير او ليصمت”.

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