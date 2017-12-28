اخبار ليبيا الان

الشيباني مخاطبا غسان سلامة.. لقد ارتقيت مرتقا صعبا.. والدكتور سيف هو من ألهب مراكز التسجيل الانتخابية

28 ديسمبر، 2017
تعليقات
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، أن الدكتور سيف الإسلام القذافي، مواطن ليبي له الحقوق الكاملة في الدخول في العملية السياسية، بل أنه هو من ألهب مراكز التسجيل الانتخابية، وجعل المواطنين يتدافعون للتسجيل.

جاء ذلك في منشور للشيباني على صفحته الشخصية بفيسبوك، ردا على تصريح للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، قال فيه “أن سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، مطلوب دوليا، ولن اتحاور معه”.

وقال الشيباني “ياسلامة لقد ارتقيت مرتقى صعب ” واعلم أن هناك خيط رفيع بين ” الدعم والوصاية ” ويجب أن تتأكد في أي دائرة تقف حتى لا تخلط بين الأمرين”.

وتابع الشيباني، “سيف الاسلام، أتفقنا معه أو اختلفنا، هو مواطن ليبي له ما لليبيين، وعليه ما عليهم، من حقوق وواجبات.. وهو من ألهب مراكز التسجيل الانتخابية وأصبحت الناس تتدافع للتسجيل وسيكون للانتخابات معنى في تنافس شريف حسب قواعد اللعبة الديمقراطية التي ارتضيناها جميعا وسينتهي العزوف عن الانتخابات الذي شهدته في المرة السابقة، بعد خيبة أمل المواطن من السياسيين وإحساس أغلب الليبيين بالغبن والتهميش…”.

وأردف الشيباني: “نحن نريد تعزيز المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي والتسامي على الجراح، وحق التقاضي مكفول للجميع…. من اراد ان يتحدث يقول خير او ليصمت”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • عضو النواب الشيباني التاورغي عضو نواب والا عضو لجنه ثوريه سيدك سيف مجرم عندما تبرءىه المحاكم خش انت وياه في الانتخابات وانت عليك أن تحترم المكان اللي انت فيه هذا منبر الليبيين الاحرار موش عبيد القذافي والا أنسيت تحساب روحك في لجنه ثوريه وين أعضاء النواب الاحرار اللي طالقين عبد اللجان الثوريه اهيزع والا شادين الطابور على الثني ادورو لفلوس انزعوعنكم عباءة الذل والحاجه والعوز واشقو بالبلاد يرفع الله عنكم الخنوع وينسيكم المذله والله اكبر

    رد

    • ما اقل ادبك وما احقر اخلاقكم يا جرذان هذه النكبة ، انحطت بك اخلاقك لتدعي على الرجل وتنسب عبوديته لإنسان بدل عبوديته لرب العالمين وتتكلم عن الحرية التي لا أظن ان امثالك ممن اذلوا هذا الشعب ودمروا هذا الوطن واضاعوا سيادته وكرامته يعرفون معنى الحرية ، استحوا فوالله اقل واحد في اللجان الثورية التي – تظن انها عيب- اشرف من افضلكم ..

      رد