المسماري: الجيش لا يسعى لتأمين بنغازي فقط بل الوطن بالكامل

المتوسط:

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري، أن الخميس، أن الجماعات الإرهابية زرعت كميات كبيرة من الألغام في بنغازي وعلى المواطن إعطاء الفرصة لتمشيط المناطق.

وأضاف المسماري ، خلال تصريحات تليفزيونية له، أن الجيش الوطني لا يسعى إلى تأمين بنغازي فقط بل الوطن بالكامل، كما يسعى لتحقيق السيطرة الأمنية حتى يكون المواطن آمنا، و أن الجيش الوطني لديه عدد هائل من الضباط والجنود لهذه المهمة.

وقال المسماري أن القيادة العامة شكلت لجنة خاصة لجمع السلاح في كل أنحاء ليبيا، ودعا المواطنين إلى تسليم السلاح حيث أن الكثير من الشباب لا يقدرون المسؤولية حول تملكهم للسلاح.

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