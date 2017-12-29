حفتر: خيار التفويض قائم إذا ما كانت الانتخابات غير نزيهة

قال اللواء المتقاعد خليفة حفتر: إن التفويض الشعبي قد يصبح الخيار المتقدم والوحيد في حال عدم وجود سلطة منتخبة، مثمنا جهود جميع القائمين على حراك التفويض الشعبي.

وأكد قائد عملية الكرامة، خلال مداخلة هاتفية له على قناة ليبيا الحدث، مساء اليوم الخميس ، دعمه لإجراء انتخابات في ليبيا وحمايتها، داعيا كل الليبيين إلى التسجيل في الانتخابات.

ونفى حفتر اتهامهم بقبولهم بمسار الانتخابات بسبب ضغوطات دولية، قائلا: “نحن من دفع العالم بقبول مسار الانتخابات، ونحن أول من طالب بهذا المسار ومازلنا نطالب به بقوة”.

وشدد قائد الجيش التابع لمجلس النواب بطبرق شرق البلاد، على أن الجيش الوطني لن يخضع إلا لسلطة منتخبة، موضحا أن “البعثة الأممية في ليبيا تعلم تمسكنا بمسار الانتخابات”.

وقال خليفة حفتر: “نحن نمارس كل الضغوط من أجل الإسراع في إجراء انتخابات دون مماطلة”، موضحا أن هناك أطرافا دولية لا تريد إجراء انتخابات في ليبيا.

وتحدث اللواء المتقاعد عن الاتفاق السياسي الليبي، مجددا تأكيده أن الاتفاق السياسي قد انتهى، مشيرا إلى دعمهم ووقوفهم مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مثمنا جهودها وجهود رئيس البعثة غسان سلامة.

وكان الناطق باسم القيادة العامة التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، قد طالب في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، مجلس النواب بالإسراع في إصدار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية من الآن.

ودعت اللجنة العليا لحراك التفويض الشعبي التابعة لعملية الكرامة، المواطنين إلى ضرورة الإسراع بالتسجيل في الانتخابات القادمة كل حسب دائرته.

وقبل هذا الترحيب والدعوات من قيادة الكرامة إلى التسجيل في الانتخابات، قام عشرات المواطنين في مدينة بنغازي، في الثامن من الشهر الجاري، بالاعتداء على المراكز الاقتراع الانتخابية في عدة مناطق، رافضين إجراء انتخابات في المدينة، ومطالبين بتفويض اللواء المتقاعد خليفة حفتر لرئاسة البلاد.

وقد أعلنت المفوضية، في السادس من الشهر الجاري، عن بدء عملية تسجيل الناخبين وتحديث السجل الانتخابي، والتي ستستمر لشهرين، فيما ستبدأ عملية تسجيل الجاليات الليبية في الخارج في الأول من شهر فبراير المقبل، وسط ترحيبا محليا ودولي واسع بهذه الخطوة.

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