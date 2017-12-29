المشير حفتر: نحترم إقامة إنتخابات رئاسية وبرلمانية

قال القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر «نحترم إقامة إنتخابات رئاسية وبرلمانية»، مشيراً إلى «الحل في ليبيا هو أن يختارالليبيين رئيسًا لبلادهم ونوابهم عبر صناديق الاقتراع في انتخابات نزيهة وشفافة».

وأكد المشير خليفة حفتر خلال مداخلته لبرنامج «الحدث» بقناة ليبيا الحدث ليل الخميس على «التمسك بالمسار الديمقراطي وحمايته والدفاع عنه وهوأهم واجبات الجيش الوطني».

ودعا المشير خليفة حفتر «كل الليبيين من الفئات العمرية المسموح لها بالمشاركة في العملية الانتخابية إلى التسجيل في سجلات الناخبين».

ونفى المشير حفتر أن يكون المجتمع الدولي مارس الضغوطات عليهم للقبول بالانتخابات، حيث قال: «نحن كنا ومنذ بدايات لقاءاتنا باالخارج معهم نضغظ على ضرورة ذهاب الليبيين للانتخابات».

ولفت المشير حفتر إلى «أنه إذا ما استنفذت جميع الوسائل المعتادة في انتقال السلطة سليما عن طريق انتخابات نزيهة، بالتأكيد فإن التفويض حتما سيصبح خياروحيد، ولكن في الوقت الحاضر لدينا مؤسسة تشريعية منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي وهي المعنية بالاستجابة لمطلب الشعب».

واعتبرالمشير خليفة حفتر «أن الإتفاق السياسي انتهى بشكل تلقائي و أصبح الحديث عنه مقزز»، مشيراً إلى دعمة لبعثة الأمم المتحدة ورئيسها غسان سلامة.

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