بالفيديو | حفتر : الحديث عن الإتفاق السياسي المنتهي ” مقزز ” وهذا موقفي من الإنتخابات

ليبيا -أكد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر دعم الجيش لخيار الانتخابات كمخرج وحيد للأزمة السياسية فى البلاد مشيراً لجهود قال أن القوات المسلحة بذلتها لدفع العالم لقبول هذا الخيار وكذلك الاطراف المحلية الحاكمة باستثناء قلة ترفض الانتخابات وتعمل على عرقلتها وتأجيلها لخشيتها على ” مكاسب شخصية ” .

و فى مداخلة هاتفية له مع قناة ليبيا الحدث مساء الخميس وتابعتها صحيفة المرصد , وصف حفتر مايشاع عن وقوف القيادة العامة ضد الحل السياسي بأنها مغالطة مفتعلة يروج لها البعض مؤكداً عدم عرقلتهم لأي حل سياسي او أي جهود محلية ودولية بالخصوص تفضي الى الحوار والاتفاق بين الليبيين .

وقال : ” هناك من يروج بأننا لانؤمن إلا بالعنف و الحرب ونكره السلام ولا نؤمن بالديمقراطية ونخطط لانقلاب العسكري، وأن العالم كله يقف ضدنا وهو الذي فرض علينا قبول الانتخابات ” .

وشدد حفتر على أنه لا حل في ليبيا إلا أن يختار الشعب نوابه ورئيسه في انتخابات محذرا فى ذات الوقت من التلاعب بالعملية الانتخابية التي دعا كافة الليبيين بالمبادرة في التسجيل لها .

وعن ولاية الاتفاق السياسي تابع حديثه قائلاً : ” الاتفاق انتهى ومن الأساس مطعون في شرعيته والحديث عنه بات مقززا لأنه يذكرنا بمرحلة سياسية غاية فى السوء ، أما بعثة الأمم المتحدة في ليبيا فنحن نقف إلى جانبها وندعمها مادامت جادة في مساعدتها والسيد غسان سلامة يشاركني الإيمان بأن الانتخابات أولا ” .

وأضاف : ” الجيش الوطني لن يخضع لأي سلطة غير منتخبة وهذا يدعم الإيمان بالديمقراطية ولكن اذا استنزفت كل الوسائل المعتادة في انتقال السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة فأن التفويض سيصبح خيار متقدم قد لا يوجد سواه لكن الآن لدينا مؤسسة انتخابية تمثل كافة الليبيين وهو مجلس النواب المنتخب” .

المرصد – متابعات

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