إحياء اليوم العالمى للغة العربية بطبرق‎

نظم قسم اللغة العربية بكلية الأداب جامعة طبرق إحتفالية إحياء اليوم العالمى للغة العربية وذلك بمدرج كلية العلوم بالجامعة بحضور رئيس و أعضاء هيئة التدريس و طلبة و معيدين و مساعدى بحاث قسم اللغة العربية ، و عميد كلية الأداب و عدد من المهتمين .

هذا و تناولت الإحتفالية عدة مشاركات من طلبة القسم من قصائد و أوراق بحثية متنوعة فى مجال اللغة العربية و كل مايتعلق بها ، و شهد الحفل تكريم للمشاركين و عدد من الشخصيات القديرة فى مجال اللغة العربية و الشعر .

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