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إحياء اليوم العالمى للغة العربية بطبرق‎

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نظم قسم اللغة العربية بكلية الأداب جامعة طبرق إحتفالية إحياء اليوم العالمى للغة العربية وذلك بمدرج كلية العلوم بالجامعة بحضور رئيس و أعضاء هيئة التدريس و طلبة و معيدين و مساعدى بحاث قسم اللغة العربية ، و عميد كلية الأداب  و عدد من المهتمين .

هذا و تناولت الإحتفالية عدة مشاركات من طلبة القسم من قصائد و أوراق بحثية متنوعة فى مجال اللغة العربية و كل مايتعلق بها ، و شهد الحفل تكريم للمشاركين و عدد من الشخصيات القديرة فى مجال اللغة العربية و الشعر  .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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