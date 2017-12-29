تحسن معدل النمو في تونس خلال الثُلث الأخير من 2017

قال البنك المركزي التونسي إن المؤشرات الاقتصادية أظهرت تحسنًا في معدلات النمو خلال الثلث الأخير من 2017.

وأضاف البنك، في تقرير أمس الخميس أوردته وكالة الأنباء التونسية، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل ارتفاعًا بنسبة 2.1 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 0.7 % مقارنة بالثلث الماضي من العام الجاري.

وتابع أن وفقًا لتلك المؤشرات فقد سجل الاقتصاد التونسي نموًا بلغ 1.9 % خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 مقارنة بـ2016.

وأظهرت المؤشرات المتعلقة بالنشاط السياحي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري تحسنًا على مستوى الوافدين غير المقيمين والليالي المقضاة والعائدات السياحية بالانزلاق السنوي على التوالي بنسبة 22 % و23 % و27 %.

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