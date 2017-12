218TV| متابعة إخبارية

خضع “الملف الليبي” إلى “نقاش معمق ومستفيض” بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر إلى جانب ملفات سياسية إقليمية وثنائية عدة، في اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري في العاصمة الإماراتية أبوظبي في وقت متأخر من ليل أمس الخميس، إذ جددت أبوظبي والقاهرة رفض أشكال التدخل الأجنبي كافة في شؤون الدول العربية، وحرصهما على اتخاذ مواقف تُعزّز من الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة.

وأوضح الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان صدر في القاهرة، أن “الوزيرين استعرضا التطورات في كل من ليبيا وسوريا والعراق واليمن والقضية الفلسطينية، فضلاً عن الأوضاع في القارة الإفريقية ومنطقة القرن الأفريقي باعتبارها امتداداً لأمن البحر الأحمر والأمن القومي العربي”.

وأكد أن “محادثات الجانبين عكست الإدراك الشامل لطبيعة التحديات المحيطة بالمنطقة والتطابق في المواقف، وإدراك الأهمية البالغة للتنسيق والتعاون والتضامن بين البلدين في مواجهة تلك التحديات”.

The post “الملف الليبي” حضر في مباحثات إماراتية مصرية في أبوظبي appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية