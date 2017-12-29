ليبيا_الآن | أعلن مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية في مصلحة المرافق التعليم…

#ليبيا_الآن | أعلن مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية في مصلحة المرافق التعليمية “محمد القيادي” عن استكمال كافة الإجراءات الإدارية لصرف مرتبات شهري أكتوبر ونوفمبر للعام 2017. وأضاف “القيادي” عقب الإنتهاء من توقيعه المحافظ المصرفية أن المرتبات ستصل تباعًا إلى حسابات الموظفين الجارية في المصارف التجارية.



