تفعيل اتفاقية تعاون بين جامعتي صبراتة الليبية والمنستير التونسية

اتفقت جامعتا صبراتة الليبية والمنستير التونسية على تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بينهما بشأن إقامة الأنشطة العلمية والبحثية المشتركة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من كلية العلوم بجامعة صبراتة في اليومين الماضيين، إلى جامعة المنستير ولقائه مع نائب رئيس جامعة المنستير وعدد من عمداء الكليات والمراكز البحثية بالجامعة.

وقال المكتب الإعلامي لجامعة صبراتة إنه تم الاتفاق على البدء في تنفيد عدد من الانشطة التعليمية والبحثية بين كلية العلوم صبراتة و الكليات والمعاهد المناظره بالمنستير .

كما اتفقت الجامعتين على تفعيل برامج الدراسات العليا بين إدارة الدراسات العليا والتدريب بجامعة صبراتة و مدرسة الدراسات العليا بجامعة المنستير التونسية .

وعقد فد جامعة صبراتة اجتماعا على هامش الزيارة مع عميد معهد البيوتكنولوجيا واللجنة العلمية بجامعة بالمنستير كما قاموا بزيارة للمرافق البحثية بالمعهد.

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