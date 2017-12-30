حفتر: الحل في ليبيا انتخابات نزيهة وشفافة…وإلا التفويض (فيديو)

وتابع حفتر في مقابلة مع قناة “ليبيا الحدث” قائلا “الحل في ليبيا أن يختار الليبيون رئيسا ونوابا لهم عبر صناديق الاقتراع، في انتخابات نزيهة وشفافة”.

وأشار إلى أن “التمسك بالمسار الديمقراطي، وحمايته والدفاع عنه، أحد أهم واجبات الجيش الوطني الليبي”.

ودعا حفتر كافة الليبيين الذين يحق لهم الانتخابات، إلى المشاركة في العملية الانتخابية والتسجيل في كشوف الناخبين.

وقال القائد العام للجيش الليبي:

“لم يمارس المجتمع الدولي أي ضغوط علينا لنقبل الانتخابات، فنحن منذ البداية، ونضغط على ضرورة أن يذهب الليبيون إلى صناديق الاقتراع، ونحن ندعم بعثة الأمم المتحدة ورئيسها غسان سلامة في هذا الأمر بصورة كاملة”.

وأضاف قائلا “إذا ما تم استنفاذ كافة الوسائل المعتادة لنقل السلطة سلميا، عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة، فلن يكون أمام الجيش إلا خيارا وحيدا، وهو التفويض لإدارة البلاد”.

واستطرد قائلا “لكننا في الوقت الحاضر، لدينا مؤسسة تشريعية منتخبة، تمثل إرادة الشعب الليبي، وهي المعنية بالاستجابة لمطلب الشعب”.

كان المتحدث باسم الجيش الليبي قد أعلن في وقت سابق، موافقة الجيش على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، خلال عام 2018 المقبل.