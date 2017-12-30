توقعات الحالة الجوية اليوم السبت وغدا في طقس ليبيا

قال خبراء في طقس ليبيا في تقرير صادر اليوم حول حالة الطقس في ليبيا أن المنخفض الجوي الحالي يتمركز على اليونان مصحوب بكتلة هوائية باردة وإمتداد المنخفض يسبب في رياح نشطة على الشمالين الغربي والشرقي وستتكاثر السحب هذه اليوم السبت مع سقوط زخات متفرقة من المطر.

وتوقع خبراء الارصاد أن تشهد مناطق الشمال الغربي ( الساحل الممتد من رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي – ترهونة – مسلاتة – باطن الجبل – بني وليد – وادي زمزم – أبونجيم ).

وتتكاثر السحب يوم السبت على الساحل الممتد من طرابلس حتى سرت مع سقوط الغيث النافع ( خفيف – متوسط ) ، ويكون يوم الأحد ( خفيف ) على سرت.

درجات الحرارة نهاراً تتراوح ما بين ( 15 – 17 ) درجة مؤية ، بينما تكون ما بين ( 12 – 14 ) على المناطق الجبلية.

الرياح غربية وشمالية غربية معتدلة السرعة ، تنشط يوم السبت على الساحل الممتد من طرابلس حتى سرت ، ومناطق مسلاتة وترهونة وبني وليد ، ووادي زمزم ، وأبو نجيم ، مثيرة للأتربة والغبار.

فيما يكون الطقس في مناطق الشمال الشرقي ( الخليج – سهل بنغازي – الجبل الأخضر –أقصى الساحل الشرقي – البطنان – الجغبوب – الواحات – مرادة ), فرصة مهيأة خلال اليومين لسقوط الغيث النافع ( متوسط – جيد ) على الخليج و بنغازي والجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي ، ويكون الغيث (خفيف – متوسط ) يوم السبت على البطنان والجغبوب ، مع السحب الرعدية يوم السبت على الخليج وبنغازي والجبل الأخضر ، بينما تكون يوم الأحد على أقصى الساحل الشرقي ، وظهور الضباب أحياناً على الجبل.

وتكون درجات الحرارة نهاراً تتراوح ما بين ( 15 – 17 ) درجة مؤية ، و تكون ما بين ( 9 – 12 ) على المناطق الجبلية. وتكون الرياح غربية وشمالية غربية نشطة السرعة ، مثيرة للأتربة والغبار على الدواخل ، بينما تكون نشطة إلى قوية نسبياً يوم السبت على الخليج ( 40 – 55 ) كم/س.

ويكون طقس مناطق الجنوب الغربي ( غدامس – الحمادة – القريات – الشويرف – الجفرة – جبل الحساونة – الفقهة – سبها – وادي الشاطئ – وادي الحياة – جبل بن غنيمة – القطرون – مرزق – العوينات – غات – واو الناموس – الجبل الأسود ) السماء صافية على أغلب المناطق ، بينما تظهر بعض السحب المتفرقة يوم السبت على الجفرة.

وتكون درجات الحرارة نهاراً تتراوح ما بين ( 17 – 20 ) درجة مؤية, وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تنشط يوم السبت على الجفرة والقريات والشويرف ، مثيرة للأتربة والغبار.

ويكون طقس مناطق الجنوب الشرقي ( السرير – الكفرة – تازربو – ربيانة – السارة – جبال تبستي ) السماء صافية على أغلب المناطق ، بينما تظهر بعض السحب المتفرقة يوم الأحد على السرير.

وتكون درجات الحرارة نهاراً تتراوح ما بين ( 17 – 20 ) درجة مؤية. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تنشط يوم الأحد ، مثيرة للأتربة والغبار.