«مجاهدي درنة» يعلن وصول مقاتلين من سيدي اخربييش ببنغازي

أعلن الناطق باسم «مجلس مجاهدي درنة وضواحيها»، محمد المنصوري العبيدي الشهير بـ«ديسكة»، وصول مقاتلين من سيدي منطقة اخريبيش ببنغازي إلى مدينة درنة.

وكتب محمد المنصوري العبيدي تدوينة على صفحته بموقع «فيسبوك» ليل الجمعة جاء فيها «وصول أسود أخريبيش إلى درنة ونحمد الله علي وصولهم بالسلامه».

وأضاف: «نحن تعاهدنا على مساعدة إخواننا الثوار والمهجَّرين، ولازلنا على ذلك العهد لن نتركهم بإذن الله لحفتر ومليشياته».

وأعلنت غرفة عمليات القوات الخاصة، انتهاء العمليات العسكرية في سيدي إخريبيش ببنغازي، والسيطرة على الفندق البلدي ومحيطه بالكامل ظهر أول أمس الخميس.

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