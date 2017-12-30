وزير الخارجية الليبي ينعي شهداء حادث حلوان الإرهابي

المتوسط:

قدّم وزيرُ الخارجية الليبي بحكومة الوفاق الوطني، مُحمد الطاهر سيالة، لنظيره المصري سامح شكري، خطاب تعزية بشأن حادث كنيسة «مرمرينا» بـ حلوان.

وجاء في نص الخطاب المُقدم من «سيالة» لنظيره المصري «شكري»: «معالي السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري، تلقينا ببالغ الحزن نبأ محاولة تفجير كنيسة مرمرينا بحلوان، وسقوط عددٍ من المواطنين المصريين ورجال الشرطة جراء هذا الهجوم البشع.. ونُشيد عاليًا بنجاح كوادر وزارة الداخلية في إحباط هذا العمل الإرهابي.. ونتقدم إليكم بأحر التعازي.. كما نتقدم من خلالكم إلى مصر قيادة وحكومة وشعبا بأجل عبارات العزاء وإلى أهالي الشهداء بخالص المواساة في من فقدوا من أعزاء، جراء هذه المحاولة اﻵثمة».

ولفت الخطاب: «نتمنى الشفاء العاجل لمن طالته يد الغدر بإصابة.. داعين المولى عز وجل أن يحفظ لمصر الشقيقة أمنها واستقرارها وأنْ يدوم عليها عزها وعزتها في ظل الرعاية الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وأشار الخطاب،: «نُجدد وقوف دولة ليبيا حكومة وشعبًا جنبًا إلى جنب مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في تصديها لجميع أعمال الإرهاب، ونبذها لكافة أشكاله ومسمياته ومهما كانت دوافعه».

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