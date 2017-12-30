المستشار صالح يدين الهجوم الارهابي على كنيسة حلوان في مصر

ليبيا – دان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح العمل الارهابي الذي استهدف اليوم الجمعة كنيسة منطقة حلوان بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة .

المستشار صالح اعتبر بحسب مستشاره الاعلامي فتحي المريمي هذه الحادثة عمل اجرامي رهيب تدينه كل المعتقدات الدينية واولها ديننا الاسلامي الحنيف .

وقدم رئيس مجلس النواب تعازيه الى جمهورية مصر العربية الشقيقة رئيساً وحكومةً وشعباً ولعائلات الضحايا في هذا المصاب الجلل.

وأكد على ضرورة التعاون الدولي والتنسيق حول محاربة الارهاب اينما وجد في كل انحاء العالم ، مبيناً ان دولة ليبيا على استعداد للتعاون مع مصر الشقيقة في محاربة الارهاب كما تقره كل الاتفاقيات والاعراف الدولية في هذا الشأن.

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