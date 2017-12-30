"المبروك": ينفي إجراء عملية تسليم واستلام بإدارة المحفظة الاستثمارية طويلة المدى

طالب رئيس اللجنة الادارية بالمحفظة الاستثمارية طويلة المدى، سامي محمد المبروك، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، فتح تحقيق بشأن إجراءات التسليم والاستلام بين لجنتي إدارة المحفظة، بناء على القرارات الصادرة، من المؤسسة الليبية للاستثمار، وطلب هيئة الرقابة الادارية تنفيذها.

ووجه المبروك، خطابا لهيئة الرقابة الإدارية، تحصلت “بوابة افريقيا لإخبارية” على نسخة منه، يوضح فيه أن تأجيل التسليم والاستلام تم بناء على طلب الهيئة، التي قال انها طلبت التأجيل حتى تقديم الموقف القانوني، بشأن قرارات إعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وبين كتاب المحفظة، أنه لم يتم تنفيذ عملية التسليم والاستلام، بين اللجنتين، وذلك لرفض رئيس لجنة الإدارة عملية التسليم والاستلام، وأن مجلس الإدارة المشكل لم يعقد أي اجتماع رسمي، بمقر المحفظة وليس له أي صفة قانونية أوتنفيذية داخل المحفظة أو خارجها.

وأكد المبروك في خطابه، أن كل من لديه معلومات تخالف هذه البيانات، عليه تقديمها، وإثبات ذلك بمحاضر تسليم واستلام، أو محاضر اجتماعات منعقدة داخل مقر المحفظة الاستثمارية، إن وجدت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية