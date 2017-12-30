قيادي بجماعة الإخوان المسلمين يرفض إجراء الانتخابات

المتوسط:

نفى القيادي في حزب العدالة والبناء (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) عبدالرزاق العرادي وجود أي سند قانوني يبرر إجراء الانتخابات، في إشارة ضمنية منه على رفض هذا الاستحقاق الديمقراطي الوطني.

وكتب العرادي اليوم السبت في تغريدة له على تويتر قائلاً ( كثيرون يتحدثون عن الانتخابات لكن لا أحد يتحدث على أي سند من القانون ستجرى الانتخابات؟ الجواب ببساطة.. لا يوجد.)

وربط إجراء الانتخابات بإقرار مشروع الدستور من قبل الشعب الليبي أو تعديل الإعلان الدستوري، لكنه استدرك وقال بأن هذا التعديل صعب تحقيقه في ظل المجلسين، ويعني هنا مجلس الدولة، ومجلس النواب.

وأرجع القيادي في جماعة الإخوان المسلمين صعوبة تعديل الإعلان الدستوري إلى المادة (12) من الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي الذي وقع قبل عامين ونيف في مدينة الصخيرات المغربية.

يشار إلى أن المادة 12 من الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي جددت التأكيد على أن مجلس النواب هو صاحب الحق في تعديل الإعلان الدستوري، لكنها ربطت إجراء اي تعديل على الاتفاق السياسي أو المؤسسات المنبثقة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر بالتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة.

ولم يتطرق عبدالرزاق العرادي، الذي يحمل اختصاصا في الهندسة، إلى المادة 66 من الاتفاق السياسي التي طالبت بضرورة تفسير المواد الواردة في الاتفاق وملاحقه كحزمة واحدة بما يكفل الوحدة فيما بينها، وذلك انسجاما مع قواعد تفسير النصوص القانونية.

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