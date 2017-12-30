اخبار ليبيا الان

قيادي بجماعة الإخوان المسلمين يرفض إجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 25 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

ديسمبر 30, 2017 , 11:27 ص

ديسمبر 30, 2017 , 11:04 ص

ديسمبر 30, 2017 , 10:52 ص

المتوسط:

نفى القيادي في حزب العدالة والبناء (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) عبدالرزاق العرادي وجود أي سند قانوني يبرر إجراء الانتخابات، في إشارة ضمنية منه على رفض هذا الاستحقاق الديمقراطي الوطني.

وكتب العرادي اليوم السبت في تغريدة له على تويتر قائلاً ( كثيرون يتحدثون عن الانتخابات لكن لا أحد يتحدث على أي سند من القانون ستجرى الانتخابات؟ الجواب ببساطة.. لا يوجد.)

وربط إجراء الانتخابات بإقرار مشروع الدستور من قبل الشعب الليبي أو تعديل الإعلان الدستوري، لكنه استدرك وقال بأن هذا التعديل  صعب تحقيقه في ظل المجلسين، ويعني هنا مجلس الدولة، ومجلس النواب.

وأرجع القيادي في جماعة الإخوان المسلمين صعوبة تعديل الإعلان الدستوري  إلى المادة (12) من الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي الذي وقع قبل عامين ونيف في مدينة الصخيرات المغربية.

يشار إلى أن المادة 12 من الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي جددت التأكيد على أن مجلس النواب هو صاحب الحق في تعديل الإعلان الدستوري، لكنها ربطت إجراء اي تعديل على الاتفاق السياسي أو المؤسسات المنبثقة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر بالتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة.

ولم يتطرق عبدالرزاق العرادي، الذي يحمل اختصاصا في الهندسة، إلى المادة 66 من الاتفاق السياسي التي طالبت بضرورة تفسير المواد الواردة في الاتفاق وملاحقه كحزمة واحدة بما يكفل الوحدة فيما بينها، وذلك انسجاما مع قواعد تفسير النصوص القانونية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • عندما يشعر المنهزم بخطورة وجوده فى
    حزب (منبوذ أصلا ) لذا يلجاء إلى البحث فى ثناى القوانين لعله يجد مبررا لوجوده
    وهو يعلم بأن حزبه غير معترف به شعبيا
    وخوفا من نتائج محسومة ايظا من خلال
    صناديق الاقتراع والتى سبق حسمها.
    لذا لاجدوى من المراوغة فحزبكم الميت
    عليكم ( بتكفينه ) ودفنه قبل أن تفوح عفونته.

    رد