#ليبيا_الآن| أكد “محمد الصلابي”، الشهير بـ”جريو”، قائد ميليشيا تابعة لما يسمى بـ”مجلس شورى بنغازي”، في بيان له، وصول عناصر من التنظيم الإرهابي، بينهم جرحى، إلى #درنة، بعد فرارهم من #اخريبيش.

يشار إلى أن “محمد الصلابي”، مطلوب للجهات الأمنية، من موالدي 1984، وهو من سكان “سوق الحوت” في #بنغازي، بترت أصابع يده اليسرى في الاشتباكات التي جرت بمنطقة “سوق الحوت” سنة 2015.