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#ليبيا_الآن| أكد “محمد الصلابي”، الشهير بـ”جريو”، قائد ميليشيا تابعة لما يسمى …

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أكد “محمد الصلابي”، الشهير بـ”جريو”، قائد ميليشيا تابعة لما يسمى بـ”مجلس شورى بنغازي”، في بيان له، وصول عناصر من التنظيم الإرهابي، بينهم جرحى، إلى #درنة، بعد فرارهم من #اخريبيش.
يشار إلى أن “محمد الصلابي”، مطلوب للجهات الأمنية، من موالدي 1984، وهو من سكان “سوق الحوت” في #بنغازي، بترت أصابع يده اليسرى في الاشتباكات التي جرت بمنطقة “سوق الحوت” سنة 2015.

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