مقاهي الزنتان.. و”الوجه الجديد” للمدينة. هل سمعت عنه؟

في خطوة خلقت رؤية جديدة نحو مُرتادي المقاهي لمُشاركة لقاءات واجتماعات الأصدقاء داخلها، وبعد أن كان انتشار المقاهي داخل مدينة الزنتان محدوداً جداً قبل عام 2011، حيث كانت نظرة العيب تلتف حول قاصديها لأسباب لا تفسير لها، اليوم تضم المدينة عدداً لا بأس به من المقاهي الحديثة، التي تفوّقت على المعنى التقليدي للمقهى بعدما أصبحت ملاذاً لتبادل الآراء والنقاشات التي تتضمن شرائح عدة، لتتوسّع بذلك آفاق التواصل بينهم.

وفي إشارة إلى الدور الذي لعبه انتشار هذه المشاريع الشبابية داخل مدينة الزنتان، وصفها البعض على أنها جبهة الحوارات السلمية وتبادل الآراء التي حجبت عن أنظار فئة الشباب جبهة التخاطب بقوة السلاح والرصاص.

وتنشر هذه المقاهي إعلانات توفّر تغطية الإنترنت داخلها، في خطوة لاجتذاب أكبر قدر من الزبائن، كما تُتيح إلى روّادها مُشاركة الألعاب الذهنية كالشطرنج وغيرها كثيراً، لتصبح بذلك قبلة لسكان العديد من المُدن المُجاورة.

