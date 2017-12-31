مصدر محلي: الكتيبة السلفية نبشت قبر الإمام المهدي السنوسي

أكد وكيل العائلة السنوسية بمدينة الكفرة الشيخ حمد غباش تعرض ضريح أحد قادة المقاومة الليبية الإمام المهدي بن محمد بن علي السنوسي والد ملك ليبيا السابق إدريس المهدي السنوسي لـ«عملية نبش بشعة » بواحة الكفرة ليل أمس الجمعة.

وقال الشيخ حمد غباش لـ«بوابة الوسط» السبت «علمت بالخبر الساعة 9:30 صباح السبت فتوجهت إلى المقبرة فوجدت القبر قد نبش بالفعل بطريقة بشعة».

وأضاف: سألت العسكريين المتواجديين في بوابة معسكر الكتيبة الأمنية فقالو له «إن أكثر من 40 مسلح من الكتيبة السلفية بالكفرة» دخلو ليل الجمعة إلى المقبرة وقامو بنبش قبر الإمام المهدي السنوسي».

وأشار الشيخ حمد غباش إلى «أن قبر الإمام المهدي السنوسي مساو للأرض وليس له بنيان مرتفع».

وذكر الشيخ حمد غباش أن هذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها الاعتداء على المقبرة حيث سبقها عدة محاولات في 2009 و2012 و2014.

قبر الإمام المهدي السنوسي بعد عملية النبش البشعة. (الوسط)

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