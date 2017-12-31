شركة الكهرباء: هذا هو سبب توقف وحدات الانتاج البخارية في مدينة الخمس

ليبيا – أكد مدير مكتب الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري أن الأيام الماضية كانت صعبة بعد أن أدى هبوب الرياح السريعة على مختلف المناطق في ليبيا إلى توقف 3 وحدات إنتاجية في المحطة البخارية لدخول أعشاب البحر في فلاتر هذه الوحدات.

التكوري أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج نافذة على الوطن الذي أذيع أمس الجمعة عبر قناة ليبيا الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن وحدة بخارية في مدينة الخمس توقفت وأصيبت شبكة التوزيع بأضرار فالأعمدة باتت على الأرض والأسلاك مفصولة ومحطات التحويل غمرتها المياه مشيراً إلى تنادي رجال الكهرباء على الرغم من البرد القارص هم وإدارة الشركة لحل الأزمة في وقت يقوم به المواطن في إستهلاك كميات غير منطقية من الطاقة.

وأعرب التكوري عن أمله في نجاج جهود الشركة في إقناع الشركات الأجنبية بالعودة إلى مواقع العمل لإتمام مشاريع الطاقة في وقت لم تتوقف فيه شركة البريقة عن تزويد الشركة العامة للكهرباء بالوقود والغاز حيث سيتم تزويد وحدة إنتاجية في محطة بطاقة 250 ميغا واط وأخرى في سرت وكل هذه الجهود تصب في إطار رفع الكفاءة والطاقة الإنتاجية للمحطات خاصة خلال الذروة الشتوية للطلب على الكهرباء.

وأشار التكوري إلى أن العمل جار على تركيب وحدة إنتاجية مع محول بخار بسعة 200 ميغاواط في محطة الزاوية والعمل على تجديد إتفاقية الربط المصري لعام 2018 بالإضافة إلى إبرام عقد في ألمانيا لتركيب وتوريد وحدات غازية إستعجالية بقدرة 1200 ميغاواط في مصراتة وغرب طرابلس مبيناً بأن الشركة تبذل جهوداً كبيرة إلا أن المسؤولية مشتركة مع المواطن المطالب بتفهم الظروف التي تمر بها الشركة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية