مصدر: نبش قبر والد الملك إدريس السنوسي

المتوسط:

تعرض ضريح أحد قادة المقاومة الليبية الإمام المهدي بن محمد بن علي السنوسي والد ملك ليبيا السابق إدريس المهدي السنوسي، لـ«عملية نبش بشعة » بواحة الكفرة ليل أمس، وذلك وفقًا لما أكده مصدرٌ محلي.

وقال المصدر،: «علمت بالخبر الساعة 9:30 صباح السبت.. فتوجهت إلى المقبرة فوجدت القبر قد نبش بالفعل بطريقة بشعة»، موضحًا: «سألت العسكريين المتواجديين في بوابة معسكر الكتيبة الأمنية فقالو له إن أكثر من 40 مسلح من الكتيبة السلفية بالكفرة دخلو ليل الجمعة إلى المقبرة وقاموا بنبش قبر الإمام المهدي السنوسي»، لافتًا إلى أنّ قبر الإمام المهدي السنوسي مساو للأرض وليس له بنيان مرتفع.

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