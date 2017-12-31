سلامة : توتر العلاقات الروسية الأمريكية يؤثر على الوضع الليبي

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة: إن ليبيا بلد «يسيل لها اللعاب» بسبب ثرواتها الطبيعية، وموقعها الجغرافي، وعمقها الإفريقي، بما يجعل التنافس الأوروبي قائماً ومستمراً، مؤكداً أن هذا التنافس إضافة إلى الخلافات العربية بشأن ليبيا، يؤثر على إمكانية الحل السياسي في ليبيا، لكنه لم يكشف شكل وحجم التنافس الأوروبي بشأن ليبيا.

وبحسب تصريحات لسلامة نقلتها صحيفة الخليج فإن العلاقات «غير السوية» بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكيّة تؤثر على الوضع الليبي، خصوصا وأن موسكو بدأت في السنوات الأولى بالانتقاد المتكرِّر لما اعتبرته تلاعب حلف شمال الأطلسي بالقرارات الدولية لمصلحة التدخل العسكري في ليبيا. ثم طرأ تغير في موقف روسيا.

وبحسب سلامة أيضا، فإن روسيا تنبهت إلى ضرورة عدم البقاء خارجًا في حال رفع الحظر عن بيع الأسلحة إلى ليبيا أو رُفع التجميد عن الأرصدة الليبية، وأن هدفها الأساسي في ليبيا هو العودة إلى السوق الليبية لأنَّها كانت مصدرًا أساسيًّا للسلاح، وتملك هناك عقودًا ببلايين الدولارات، تعطلت منذ عهد معمر القذافي. .

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