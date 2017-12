“استئناف تدريجي” للإنتاج النفطي.. بعد إصلاح “آثار تفجير”

218TV| متابعة إخبارية

قال مهندس بالشركة المشغلة لخط الأنابيب النفطي الليبي الذي تعرض لانفجار أنه تم الانتهاء من إصلاح الخط الذي تضرر جراء ما يشتبه أنه هجوم قبل خمسة أيام.

وذكر المهندس اليوم الأحد أنه يجري استئناف الإنتاج تدريجيا بعد الانتهاء من الإصلاحات.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء على مسافة 130 كيلومترا جنوبي ميناء السدرة تسبب في خفض إنتاج ليبيا من النفط بما يتراوح بين 70 ألفا و100 ألف برميل يوميا.

