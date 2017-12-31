ننشر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم اليوم الأحد 31 ديسمبر فى طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :
تشهد الخضروات واللحوم، في العاصمة طرابلس، هذه الايام ارتفاعا مفاجئا في اسعارها الى مستوى غير مسبوق مقارنة باسعارها خلال السنوات الماضية.
وفيما يلي أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية والخضروات واللحوم في بعض الأسواق والمحال التجارية بمدينة طرابلس لهذا اليوم الخميس.
الدقيق : 1.750 دينار للكيلوجرام الواحد
الزيت: يتراوح ما بين 3.000 دينار و 3.750 دينار للتر الواحد
السكر: 4.500 دينار للكيلوجرام الواحد
معجون الطماطم: 1.250 دينار للعلبة الواحدة
الأرز: 3.000 دينار للكيلوجرام الواحد
المكرونة : يتراوح سعر كيس الـ400 جرام ما بين 1.000 الى 2.500 دينار
السميد: 3.000 دينار للكيلوجرام
الحليب المعقم : يتراوح ما بين 3.500 و 5.000 دينار للتر الواحد
الشاي: 30 دينار للكيلوجرام الواحد
أما أسعار اللحوم والبيض فكانت كالتالي:
لحم الخروف الوطني : 36 دينار للكيلوجرام
لحم الخروف الاسباني : 29 دينار للكيلوجرام
لحم الإبل بدون عظم : 35 دينار للكيلو جرام
لحم البقر بدون عظم : 35 دينار للكيلوجرام
لحم الدجاج 10.500 دينار للكيلو جرام
البيض 13.500 دينار طبق 30 بيضة
وكانت اسعار الخضروات كما يلي:
البصل: 2.500 دينار للكيلوجرام
الطماطم: 3.000 دينار للكيلوجرام
البطاطا:2.500 دينار للكيلوجرام
الفلفل: 6.000 دينار للكيلوجرام
الكوسا : 5.000 دينار للكيلوجرام
الجزر : 3.500 للحزمة الواحدة
الخس: 5.000 دينار للكيلوجرام
الخيار: 6.000 دينار للكيلوجرام
بقدونس وشبت :0.500 دينار للحزمة الواحدة
ورق السلك : 2.000 دينار للحزمة الواحدة
الليمون الحامض: 5.000 دينار للكيلوجرام
أما اسعار الفواكه فكانت كما يلي
الموز : 12.000 دينار للكيلوجرام
التفاح : 12.000 دينار للكيلوجرام
الكمثرى : 12.000 دينار للكيلوجرام
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