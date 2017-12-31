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ننشر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم اليوم الأحد 31 ديسمبر فى طرابلس

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

ايوان ليبيا – وكالات :

 تشهد الخضروات واللحوم، في العاصمة طرابلس، هذه الايام ارتفاعا مفاجئا في اسعارها الى مستوى غير مسبوق مقارنة باسعارها خلال السنوات الماضية.   

وفيما يلي أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية والخضروات واللحوم في  بعض  الأسواق والمحال التجارية بمدينة طرابلس لهذا اليوم الخميس.

الدقيق : 1.750 دينار للكيلوجرام الواحد

الزيت:  يتراوح ما بين 3.000  دينار و 3.750 دينار للتر الواحد

السكر: 4.500  دينار للكيلوجرام الواحد

معجون الطماطم: 1.250 دينار للعلبة الواحدة 

الأرز: 3.000 دينار للكيلوجرام الواحد

المكرونة : يتراوح سعر كيس الـ400 جرام ما بين 1.000 الى 2.500 دينار

السميد: 3.000  دينار للكيلوجرام 

الحليب المعقم : يتراوح ما بين 3.500 و  5.000 دينار للتر الواحد

الشاي: 30 دينار للكيلوجرام الواحد   

أما أسعار اللحوم والبيض فكانت كالتالي:

لحم الخروف الوطني : 36 دينار للكيلوجرام

لحم الخروف الاسباني : 29 دينار للكيلوجرام

لحم الإبل بدون عظم :  35 دينار للكيلو جرام 

لحم البقر بدون عظم : 35 دينار للكيلوجرام 

لحم الدجاج 10.500  دينار للكيلو جرام 

البيض 13.500  دينار طبق 30 بيضة   

وكانت اسعار الخضروات كما يلي:

البصل:   2.500 دينار للكيلوجرام 

الطماطم: 3.000 دينار للكيلوجرام

البطاطا:2.500   دينار للكيلوجرام

الفلفل:  6.000    دينار للكيلوجرام

الكوسا : 5.000  دينار للكيلوجرام 

الجزر :   3.500 للحزمة الواحدة 

الخس:  5.000   دينار للكيلوجرام 

الخيار: 6.000 دينار للكيلوجرام

بقدونس وشبت :0.500 دينار للحزمة الواحدة

ورق السلك : 2.000 دينار للحزمة الواحدة

الليمون الحامض: 5.000 دينار للكيلوجرام 

أما اسعار الفواكه فكانت كما يلي

الموز : 12.000  دينار للكيلوجرام

التفاح : 12.000 دينار للكيلوجرام

الكمثرى : 12.000  دينار للكيلوجرام

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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