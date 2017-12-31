ننشر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم اليوم الأحد 31 ديسمبر فى طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

تشهد الخضروات واللحوم، في العاصمة طرابلس، هذه الايام ارتفاعا مفاجئا في اسعارها الى مستوى غير مسبوق مقارنة باسعارها خلال السنوات الماضية.

وفيما يلي أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية والخضروات واللحوم في بعض الأسواق والمحال التجارية بمدينة طرابلس لهذا اليوم الخميس.

الدقيق : 1.750 دينار للكيلوجرام الواحد

الزيت: يتراوح ما بين 3.000 دينار و 3.750 دينار للتر الواحد

السكر: 4.500 دينار للكيلوجرام الواحد

معجون الطماطم: 1.250 دينار للعلبة الواحدة

الأرز: 3.000 دينار للكيلوجرام الواحد

المكرونة : يتراوح سعر كيس الـ400 جرام ما بين 1.000 الى 2.500 دينار

السميد: 3.000 دينار للكيلوجرام

الحليب المعقم : يتراوح ما بين 3.500 و 5.000 دينار للتر الواحد

الشاي: 30 دينار للكيلوجرام الواحد

أما أسعار اللحوم والبيض فكانت كالتالي:

لحم الخروف الوطني : 36 دينار للكيلوجرام

لحم الخروف الاسباني : 29 دينار للكيلوجرام

لحم الإبل بدون عظم : 35 دينار للكيلو جرام

لحم البقر بدون عظم : 35 دينار للكيلوجرام

لحم الدجاج 10.500 دينار للكيلو جرام

البيض 13.500 دينار طبق 30 بيضة

وكانت اسعار الخضروات كما يلي:

البصل: 2.500 دينار للكيلوجرام

الطماطم: 3.000 دينار للكيلوجرام

البطاطا:2.500 دينار للكيلوجرام

الفلفل: 6.000 دينار للكيلوجرام

الكوسا : 5.000 دينار للكيلوجرام

الجزر : 3.500 للحزمة الواحدة

الخس: 5.000 دينار للكيلوجرام

الخيار: 6.000 دينار للكيلوجرام

بقدونس وشبت :0.500 دينار للحزمة الواحدة

ورق السلك : 2.000 دينار للحزمة الواحدة

الليمون الحامض: 5.000 دينار للكيلوجرام

أما اسعار الفواكه فكانت كما يلي

الموز : 12.000 دينار للكيلوجرام

التفاح : 12.000 دينار للكيلوجرام

الكمثرى : 12.000 دينار للكيلوجرام

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