تركيا تعتقل 20 شخصًا لصلتهم بـ«داعش» بينهم أجانب

أعلنت الشرطة التركية، اليوم الأحد، اعتقال 20 شخصًا بينهم 15 أجنبيًا للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم «داعش» من خلال مداهمات في اسطنبول، في إطار تشديد الإجراءات الأمنية قبل ذكرى هجوم على ملهى ليلي راح ضحيته العشرات.

ولم تذكر الشرطة جنسيات المشتبه بهم الأجانب. وقالت في بيان، نقلت عنه وكالة «رويترز»، إن قوات مكافحة الإرهاب بشرطة اسطنبول نفذت المداهمات أمس السبت واستهدفت أربعة مواقع في أنحاء المدينة.

وقالت وكالة «الأناضول» للأنباء إن المشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم خلال الاحتفالات بالعام الجديد في المدينة. وكثفت الشرطة التركية عملياتها ضد من يشتبه أنهم متشددون من «داعش» أخيرًا، واعتقلت نحو 195 شخصًا يومي الخميس والجمعة.

وخلال احتفالات العام 2016، فتح مسلح النار فقتل 39 شخصًا بينهم أتراك وسياح من عدة دول عربية والهند وكندا في ملهى ليلي في اسطنبول، في هجوم أعلن «داعش» مسؤوليته عنه.

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