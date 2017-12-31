عمران: القضاء العادي لا ولاية له على الشأن الدستوري

خاص/ المتوسط:

قالت عضوة الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، نادية عمران، إن القضاء العادي لا ولاية له على الشأن الدستوري، وإن الاختصاص ينعقد للمحكمة العليا دون غيرها.

وأكدت عمران في تصريح خاص لصحيفة المتوسط، حول تحديد المحكمة العليا يوم 21 يناير من الشهر القادم، موعدا للنظر في الطعن المقدم من الهيئة التأسيسية على الحكم الصادر من محكمة استئناف البيضاء الدائرة الادارية والقاضي بإيقاف مشروع الدستور في الشق المستعجل، بأن موقف الهيئة قوي جدا من تلك الدعوى، متوقعة أن يكون الحكم في صالح الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وأضاف عمران، ” إنه عندما صوتت الهيئة على مشروع الدستور في 29 يوليو 2017 قام احد اعضاء الهيئة بالطعن في المشروع بحجة ان التصويت قد تم يوم السبت وهو يوم عطلة”، قائلة إن “مجلس النواب تحجج بهذا الحكم ورفض اصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور بحجة صدور حكم قضائي يقضي بإيقاف المشروع مع أنه حكم مؤقت في الشق المستعجل وليس حكم الغاء ولا ابطال”.

وأكدت عضو الهيئة، أنه من متوقع أن الحكم الصادر من المحكمة العليا، سيبت في مدى صحة تصويت الهيئة على مشروع الدستور من عدمه.

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