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#ليبيا_الآن| أطلق مركز خدمات النظافة في #صبراتة، اليوم الأحد،حملة موسعة لتنظيف…

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أطلق مركز خدمات النظافة في #صبراتة، اليوم الأحد،حملة موسعة لتنظيف شوارع وأحياء البلدية.





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