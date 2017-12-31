تفعيل حظر تجارة العاج في الصين.. والسلطات تحذر من «انتهاك القانون»

دخل الحظر الشامل لتجارة العاج، اليوم الأحد، حيز التطبيق في الصين التي كانت الوجهة الأولى للمهربين، وفق «وكالة فرانس برس».

وأعلنت وزارة الغابات على حسابها ويبو «ابتداء من اليوم، بات مخالفًا للقانون شراء وبيع العاج ومنتجات العاج في الأسواق والمتاجر ولدى التجار».

وزارة الغابات: «إذا ما قال لكم تاجر إنه بائع عاج بترخيص من الدولة فإنه يخدعكم»

وأضافت: «اعتبارًا من الآن، إذا ما قال لكم تاجر إنه بائع عاج بترخيص من الدولة فإنه يخدعكم وينتهك القانون عن سابق تصور وتصميم».

وأوضحت الوزارة أن الحظر يشمل أيضًا التجارة الإلكترونية والهدايا التذكارية التي يتم شراؤها في الخارج.

تراجع الأسعار

وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة أن حظرا جزئيا لتجارة العاج أدى حتى الآن إلى تراجع بنسبة 80% للمصنوعات العاجية التي تدخل البلاد. وأضافت أن أسعار العاج الخام في الصين تراجعت أيضا بنسبة 65%.

وكان الحظر الشامل أعلن في أواخر 2016.

كانت بكين قررت في مارس 2016 تمديد حظر استيراد العاج ومشتقاته التي كان مسموحًا بها قبل 1975

وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة ذكرت في مارس الماضي أن 67 مشغلاً ومتجرًا متورطًا في تجارة العاج قد أقفل، أما المشاغل والمتاجر الـ105 الأخرى فمن المفترض أن تقفل الأحد.

وكانت بكين قررت في مارس 2016 تمديد حظر استيراد العاج ومشتقاته التي كان مسموحًا بها قبل 1975.

رمز لمستوى اجتماعي راقٍ

والعاج مطلوب جدًا في الصين، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد 1050 يورو، باعتباره رمزًا إلى مستوى اجتماعي راقٍ. ويؤدي الطلب القوي للبلاد إلى قتل عشرات الآلاف من الفيلة الأفريقية سنويًا.

وأعلن الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة أن الصيد غير المشروع للفيلة أدى خلال عشر سنوات إلى تراجع أعدادها بـ110 آلاف ليصبح حاليًا 415 ألف فيل.

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