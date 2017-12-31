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#ليبيا_الآن| تواصل أعمال صيانة مدرسة ” سناء يوسف ” للتعليم الأساسي في #سرت، وا…

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| تواصل أعمال صيانة مدرسة ” سناء يوسف ” للتعليم الأساسي في #سرت، والتي تضررت بشكل كبير أثناء الاشتباكات مع عناصر #داعش التي شهدتها المدينة قبيل تحريرها من الإرهاب.






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