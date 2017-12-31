ليبيا_الآن| تواصل أعمال صيانة مدرسة ” سناء يوسف ” للتعليم الأساسي في #سرت، وا…

#ليبيا_الآن| تواصل أعمال صيانة مدرسة ” سناء يوسف ” للتعليم الأساسي في #سرت، والتي تضررت بشكل كبير أثناء الاشتباكات مع عناصر #داعش التي شهدتها المدينة قبيل تحريرها من الإرهاب.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| #فيديو – #خاص| احتفت المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة…
تم النشر منذُ 2 دقيقتين
الرياضة الليبية تودع نجم الكرة رجب الأحول عن عمر ناهز الـ78
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
قرارات زيادة إنتاج النفط في ليبيا وارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.. ماذا بعد؟ … بقلم / محمد الامين
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
#ليبيا_الآن| وكيل وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة “سعد عقوب” يتفقد مركز طبرق الطبي…
تم النشر منذُ 8 دقائق
تفعيل حظر تجارة العاج في الصين.. والسلطات تحذر من «انتهاك القانون»
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
#ليبيا_الآن| أطلق مركز خدمات النظافة في #صبراتة، اليوم الأحد،حملة موسعة لتنظيف…
تم النشر منذُ 14 دقيقة
أضف تعليقـك