وحدة المخابز بالحرس البلدي تضبط عدة مخالفات داخل بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد منسق العلاقات العامة والإعلام بجهاز الحرس البلدي مخلوف السعيطي، أن دوريات الحرس البلدي بنغازي قامت بحملة تفتيشية فجر الأحد على العديد من المخابز داخل بلدية بنغازي.

وأضاف السعيطي في تصريح خاص – أن دوريات وحده المخابز في جهاز الحرس ضبطت أحد العاملين الأجانب في أحدى المخابر مصابًا بمرض الالتهاب وضبط أحد العاملين يقوم بالتدخين داخل المخبز.

وأشار إلى أنه تمت إحالة مالك المخابز والعاملين كافة إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم حيالهم ، وكذلك ضبط العديد من المخالفات خلال الحملة، منها عدم الاهتمام بالنظافة العامة والنظافة الشخصية للعاملين وعدم ارتداء الزِّاي داخل المخبز.

وتابع أن دوريات الحرس البلدي خالفت بعض المخابز الأخرى منها عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وعدم وجود غربال، وعدم التقيد بالتسعيرة والوزن المطلوب للرغيف الخبز

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