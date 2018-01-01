توقعات ليبيا 2018 والعالم العربي و الدولي : اللبنانية ليلى عبداللطيف تتنبئ حول سيف الاسلام القذافي ونتيجة الانتخابات الرئاسية

نشرت المتنبئة اللبنانية الشهيرة ليلى عبداللطيف, والتي تعرف بسيدة التوقعات والتي غالبا ما يصادف حدوث اغلب توقعاتها بنسب كبيرة, نشرت توقعات العام الجديد 2018 على المستوى العربي و الدولي و على مستوى ليبيا لعام 2018, وذلك عبر استضافتها على شاشة قناة الجديد اللبنانية مع الاعلامي طوني خليفة.

وتنبئت اللبنانية ليلي عبد اللطيف أن يتولى سيف الاسلام القذافي حكم ليبيا و أن يصبح رئيسا لليبيا بعد الفوز بالانتخابات الرئاسية الليبية التي ستقام عام 2018 .

وفيما يلي التوقعات على المستوى العربي:

1.خلاف على الحكم في الكويت وصحة أمير البلاد على المحك.

2.الفنان جمال سليمان قريباً في دمشق للمشاركة في الحكومة السورية القادمة.

3. الرئيس السوري بشار الأسد باقٍ في منصبه حتى نهاية ولايته.

4.الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يزور سوريا خلال العام القادم “لحدث مهم”.

5.سيف الاسلام القذافي يصل الى حكم ليبيا وسيصبح رئيساً لليبيا.

6.دخول قوات من الجيش المصري الى دولتين عربيتين في “مهمة عاجلة”.

7. الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في دائرة الخطر وسيلمع اسم رئيس الوزراء السابق محمد سالم الى الواجهة السياسية وبقوة.

8.قرار اماراتي يسمح لبعض رعايا الدول العربية بدخول الإمارات دون تأشيرات.

9.الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في زيارةٍ إلى سوريا “لحدث مهم”، ومظاهرات تعم الشارع التركي رفضاً للزيارة.

10.اعادة انتخاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيساً لمصر.

11.ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يفاجئ السعوديين بقرارات جديدة واهمها اعطاء المراة السعودية حقوقها كاملة مع صدور قرار ملكي يمنع تعنيف المراة وقرار ملكي آخر يسمح للسعودي بالزواج من الأجنبيات دون اذن مسبق.

12. الرئيس السوري بشار الاسد يزور مصر.

13. اغتيال شخصيات مصرية بارزة واستهداف مساجد وكنائس.

التوقعات على المستوى الدولي:

1.بورصة العملات العالمية ستدخل دائرة الخطر الكبير.

2.انهيار سعر اليورو مما سيؤدي إلى اندلاع حالة من الشغب والفوضى وعدم الإستقرار في اوروبا.

3.انتشار وباء لفيروس انفلونزا جديد يغزو العالم والموتى بالآلاف.

4.تفجير أحد المراكز التجارية في كوريا الشمالية وسقوط عدد كبير من الضحايا.

5.الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ اون سكون تحت دائرة الخطر والشعب الكوري سينتفض.

6.اختراق الكتروني كبير يهز العالم والخسائر فادحة.

7.حصول تنظيم الدولة على سلاح كيماوي يتم استعماله في أحد الدول الاوروبية والكارثة كبيرة، والفضيحة تطال أحد الجهزة المخابرات البارزة.

8.انسحاب المانيا وايطاليا من الإتحاد الأوروبي .

9. زلزال مدمر يضرب منطقة في ايران ويسبب خسائر فادحة.

10. احدى الشخصيات السياسية النافذة في العالم (رئيس او زعيم) تتعرض لحادث “مؤسف” في الطائرة .

11.اكثر من 13 ولاية أمريكية تتحد ضد ترامب وولاية الرئيس الأمريكي على المحك.

12.احداث متسارعة ستؤدي الى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائياً والمجيء برئيس ديمقراطي يتولى مشاكل العالم وخصوصاً الشرق الأوسط.

13.مشهد عملية الملهى الليلي في تركيا ليلة رأس السنة الماضية سيتكرر في تريكا وغيرها خلال الفترة القادمة.

14.زلزال مدمر وتسونامي مخيف يودي بحياة الاف السكان في أمريكا خلال الفترة القادمة .