عودة 1295 مهاجرًا من ليبيا إلى نيجيريا خلال نوفمبر الماضي

أفادت الوكالة الوطنية لإدارة حالات الطوارئ النيجيرية، بأن نحو 1295 مهاجراً عادوا من ليبيا على دفعات متعددة خلال الفترة ما بين 6 إلى 30 نوفمبر الماضي، بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوربي.

وقال مدير الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ النيجرية الحاج مصطفى ميهاجا في تصريح صحفي أمس الأحد، إن آخر دفعة تم استقبالها من المهاجرين خلال شهر نوفمبر كانت يوم الخميس 30 نومفبر وكان عددها 150 مهاجرا نيجيريا.

ووفق وكالة الأنباء النيجيرية فإن الدفعة الأخيرة خلال شهر نوفمبر من العائدين أعيدوا على متن طائرة «بوينج 737-800» التابعة للخطوط الجوية الليبية مع رقم التسجيل «A6-DMG»، مشيرة إلى أنه جرى استقبالهم بجناح الشحن بمطار «مورتالا» محمد الدولي بالعاصمة النيجرية لاغوس قادمة من العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضحت الوكالة أنه كان من ضمن الدفعة العائدة من المهاجرين 13 إمرأة و133 من الذكور البالغين وطفلين ورضيع واحد. وكان في استقبالهم مسؤولين من دائرة الهجرة النيجيرية، والوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص، والهيئة الاتحادية للمطارات في نيجيريا، والشرطة.

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