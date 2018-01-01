«الثني» يبحث مع عميد بلدية البيضاء سير العمل في البلدية

عين ليبيا

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني اليوم الأحد بمكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع عميد بلدية البيضاء السيد علي حسين إمكانية توفير مقر للمفوضية العليا للانتخابات داخل مدينة البيضاء.



وناقش خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء السيد رضا فرج فريطيس، مع عميد بلدية البيضاء علي حسين كافة الأعمال المنجزة من المجلس البلدي منذ انتخابه وحتى تاريخ هذا اللقاء.



كما استعرض عميد بلدية البيضاء كافة الديون والالتزامات المسجلة على المجلس البلدي نظير تنفيذ مجموعة من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية، كما تم مناقشة تحديد الكيفية اللازمة لسدادها.

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