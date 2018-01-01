هذا موعد إفتتاح مستشفي بئر الاشهب القروي

شكل مكتب الخدمات الصحية بئر الأشهب لجنة جرد للمستشفى القروي مكونة من مدير مكتب الخدمات الصحية ناجي شيناه رئيسا وعضوية رؤساء وميري المكاتب ومدير الأمن بالبلدية.

وقال شيناه إن اللجنة أجرت حصرا لجميع المكاتب والأدوات الطبية والأدوية منذ تفعيل المستشفى القروي في وقت سابق.

وأوضح أنه تم تسليم المستشفى للإدارة الجديدة بإدارة عبدربة أرحومة صالح،مشيرا إلى أن المستشفى سيفتح أبوابه خلال الأيام القادمة بعد تجهيزه بالكامل.

وأشاد شيناه بجهود عمل اللجنة وإدارة المستشفى الجديدة وجميع الأطقم الطبية.

ويتبع المستشفى القروي ببلدية بئر الأشهب من الناحية الإدارية والمالية إلى وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية