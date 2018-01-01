هذه تفاصيل الإجتماع الأول للجنة متابعة تنفيذ قرار عودة مهجري تاورغاء الى ديارهم

ليبيا – عقدت لجنة متابعة تنفيذ الإتفاق المبرم بين مدينتي تاورغاء ومصراتة المشكلة تنفيذا لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إجتماعها الأول اليوم الأحد بديوان “رئاسة وزراء حكومة الوفاق في طرابلس برئاسة وزير شؤون النازحين والمهجرين في هذه الحكومة يوسف جلالة.

إدارة التواصل والإعلام التابعة للرئاسي أفادت في بيان صحفي تابعته المرصد بأن الإجتماع الذي حضره المرشح لحقيبة الحكم المحلي بحكومة الوفاق بداد قنصو وباقي أعضاء اللجنة شهد الإتفاق على متابعة الإجراءات المالية الخاصة بجبر الضرر للمدينتين مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وما يترتب عنها من إجراءات تنفيذية وقيام اللجنة بتنفيذ زيارة ميدانية خلال الأسبوع الجاري لمنطقة تاورغاء.

وأضاف البيان بأن هذه الزيارة تأتي للوقوف على الوضع الحالي للبنية التحتية والخدمية تمهيداً لوضع خطة لعودة الأهالي في الموعد المحدد من الإتفاق في الأول من فبراير لسنة 2018 فيما أكدت اللجنة أنها ستكون في حالة إنعقاد دائم للتسريع في تنفيذ الخطوات المترتبة عن الإتفاق.

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