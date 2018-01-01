روسيا: المتهم بتفجير سان بيطرسبورغ يعاني مشاكل عقلية

قالت لجنة التحقيقات الروسية اليوم الأحد، إنها وجهت اتهامات بالإرهاب لشخص يشتبه في تدبيره وتنفيذه تفجيراً أدى إلى إصابة 13 شخصاً في سان بطرسبرغ الأسبوع الماضي.

وقالت اللجنة في بيان، إن المشتبه، الذي لم تُكشف هويته، “أعد وزرع متعمداً قنبلة بدائية” انفجرت يوم الأربعاء، في أحد فروع سلسلة متاجر بيريكريستوك في ثاني أكبر المدن الروسية.

وقالت اللجنة، إن المشتبه أبلغ المحققين بأن دوافعه تتمثل في “كراهية المنظمين والمشاركين” في جلسات تدريب فكري اعتاد حضورها، لكنها لم تكشف المزيد من التفاصيل.

وأكد المحققون، أن المتهم أخفى أيضاً جهازي ذاكرة لتخزين المعلومات يو.إس.بي، قُرب موقع التفجير، ويحتويان على معلومات حول تحركاته وصوراً للقنبلة.

وسيخضع المشتبه فيه لاختبارات نفسية لتقييم حالته العقلية.

وقال المحققون، إن خبراء الصحة العقلية يتابعون حالة المشتبه به منذ سن الـ19 بسبب مشاكل غير معلن عنها.

ولم تكشف لائحة الاتهام عن عمر المشتبه به الآن.

وكان تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن التفجير، لكنه لم يقدم أي دليل يثبت زعمه.

وجاء الإعلان بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الانفجار، الناتج عما قال المحققون إنه قنبلة بدائية كانت محشوة بقطع معدنية، عمل إرهابي.

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