15 قتيل في اشتباكات بالمنطقة الحدودية بين ليبيا وتشاد

قتل 15 شخصا على الأقل وجرح آخرين في اشتباكات بمنطقة جبال تيبستي، الحدودية بين ليبيا وتشاد، بين باحثين عن الذهب.

وأفادت مصادر إعلامية، أن الاشتباكات التي شهدتها منطقة “بورغوري” في اقليم تبيستي، حدثت على خلفية مقتل شخص، ثم تحولت إلى معكة كبيرة خلفت نحو 15 قتيلا وجرحى على خلفية عثورهم على موقع جديد غني بالذهب.

وأضافت المصادر، أن الجيش التشادي انتشر في المنطقة لمنع مزيد من العنف، مؤكدة أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة اشتباكات، منذ اكتشاف الذهب في المنطقة.

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