اجتماع اللجنة التحضيرية لـ”المؤتمر الوطني العام الجامع”

عقد أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام الجامع اجتماعاً بمقر بلدية الزاوية الغرب، بهدف التعريف بالمؤتمر والبنود التي يحتويها، والوثيقة الناتجة عن هذا المؤتمر، بحضور المؤسسات المدنية لبلديات الساحل الغربي الـ10، بحسب ما ذكره عضو لجنة التواصل مع مؤسسات المُجتمع المدني بالمنطقة الغربية، أحمد بلحاج.

وقالت عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام الجامع، نعيمة سلامة، لقناة 218، أن الاجتماع تضمّن طرح وثيقة المؤتمر الوطني العام الجامع بين المُشاركين، كما تمّ التحاور حول بعض النقاط التي وردت ضمنها، بحضور كل من مؤسسات المُجتمع المدني، والفعّاليّات الشبابية بمنطقة الساحل الغربي.

ومن أبرز المباديء التي تناولها اجتماع اللجنة التحضيرية، مبدأ أن ليبيا دولة واحدة، والخيار الديمقراطي خيار لا حياد عنه والذي من المفترض أن يتم بموجبه التداول السلمي على السلطة، والتعاهد بفصل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ودعم العدالة الانتقالية واستكمال الاستحقاقات الدستورية، وتوحيد القوات المسلحة تحت قيادة واحدة، وكذلك نبذ العنف والتطرف والإرهاب ، واحترام التنوع والخصوصية الإجتماعية والثقافية وتكريس مبدأ الشراكة الوطنية، وعقد العزم على تجاوز رواسب الماضي، والمصالحة الوطنية المبنية على الإنصاف والصفح والتعايش السلمي، وأن السلاح حكر على الدولة دون غيرها وتجريم حمله او المتاجرة به، وتجريم الخطاب الإعلامي والديني المحرض على الفتنة بين مكونات المجتمع الليبي.

