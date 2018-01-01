الهلال الأحمر ينتشل 17 جثة مجهولة الهوية من الفندق البلدي ببنغازي

أعلن فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي، أمس الأحد، عن انتشال عدد 17 جثة مجهولة الهوية من الفندق البلدي بمدينة بنغازي.

وأكد الهلال الأحمر ببنغازي على صفحته الرسمية في “فيسبوك” أمس، نقل هذه الجثث إلى ثلاجة الموتى بمركز بنغازي الطبي، مشيدا بمجهودات فريق الطوارئ رغم صعوبة وخطورة المكان.

وقد شهدت منطقة سيدي أخريبيش ومحيطها في اليومين الماضيين معارك مسلحة بين قوات عملية الكرامة التي كانت تحاصر المنطقة، وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي التي كانت تتمركز داخل تلك المناطق منذ عدة أشهر.

وقد أعلن آمر قوات الصاعقة بمدينة بنغازي ونيس بوخمادة، الخميس الماضي، سيطرة قوات عملية الكرامة على منطقة سيدي أخريبيش بالمدينة، وانتهاء العمليات العسكرية في بنغازي.

يذكر أن الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي، قد أعلن يوم السبت الماضي، عن دفن 36 جثة مجهولة الهوية كانت موجودة في ثلاجة الموتى بمركز بنغازي الطبي منذ أكثر من 5 أشهر.

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