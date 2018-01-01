روحاني محذرًا: الشعب الإيراني سيرد على «مثيري الاضطرابات»

حذّر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الاثنين، من أن الشعب «سيردُّ على مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون» الذين يتظاهرون منذ أيام في أنحاء إيران.

وقال روحاني، في تصريح نُشـر على موقعه الإلكتروني الرسمي، إنّ «أمتنا ستتعامل مع هذه الأقلية التي تردّد شعاراتٍ ضد القانون وإرادة الشعب، وتسيئ إلى مقدسات الثورة وقيمها»، مضيفًا أنّ «الانتقادات والاحتجاجات فرصة وليست تهديدًا، والشعب سيردُّ بنفسه على مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون».

ووقعت المواجهات مساء الأحد رغم النداء الذي وجهه الرئيس حسن روحاني من أجل الهدوء مندّدًا بالعنف.

وكانت الاحتجاجات على غلاء المعيشة وضدّ السلطة بدأت الخميس في طهران وشهدت مواجهاتٍ عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين.

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