حفتر: قرار بتشكيل كتيبة التدخل السريع

قام القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، بإصدار القرار رقم (393) لسنـة 2017 بشـأن إنشـاء كتيبـة “التدخل السريع” وتعييـن المُـقدم عماد عمران السنوسي الزوي آمـراً لهـا.

ونص القرار في مادته الأولى على أن تكون تبعية كتيبة التدخل السريع لهيئة السيطرة التابعة للقيـادة العامـة للجيش.

من جهته أعرب، آمر كتيبة التدخل السريع مقـدم عماد الزوي، باسمه وباسم منتسبي الكتيبة من ضباط، وضباط صف، وجنود باحر التهاني بمناسبة تحرير بنغازي من الجماعات الإرهابية، مؤكدا أنه يخضع لتعليمـات، و أوامر القيـادة العامـة، مجددًا العهد بأنهم حماة لجميع مقدرات الشعـب الليبي من مؤسسات مدنيـة وعسكـرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية